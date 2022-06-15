Развязанная Россией война может выйти за пределы Украины – Качиньский

То, что Запад избегает открытого противостояния РоSSии и ее агрессии в Украине, это не что иное, как проявление слабости, заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska .

«Наша зацикленность на избегании войны делает нас в некотором смысле слабее в этом противостоянии с не уважающей никакие ценности Россией », – отметил Качиньский.