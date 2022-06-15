Развязанная Россией война может выйти за пределы Украины – Качиньский

Ярослав Качиньский заявил, что зацикленность на избегании войны только делает страны слабее, информирует ZN.ua.

Развязанная Россией война может выйти за пределы Украины – Качиньский

То, что Запад избегает открытого противостояния РоSSии и ее агрессии в Украине, это не что иное, как проявление слабости, заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska.

«Наша зацикленность на избегании войны делает нас в некотором смысле слабее в этом противостоянии с не уважающей никакие ценности Россией», – отметил Качиньский.

Он считает, что выход войны, развязанной РФ, за пределы Украины возможен. По мнению Качиньского, причиной такого поворота событий могут стать иррациональные решения Москвы, если РФ потерпит серьезное поражение на фронте или «начнутся беспорядки внутри нее».





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