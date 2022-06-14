В Грузии считают, что Тбилиси больше заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС, чем Киев.

Там объяснили, что "никто добровольно не стоит в очереди за смертью от роSSийских ракет", информирует ZN.ua.

В Грузии считают, что Тбилиси больше заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС, чем Киев.
© Сайт президента Украины

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что его страна больше заслуживаю статуса кандидата на вступление в ЕС, чем Украина и Молдова. Его слова цитирует Грузия Online.

"Если кому-то и полагается (дать статус кандидата в ЕС. – ред.), то полагается Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны", – сказал он.

Гарибашвили считает, что Тбилиси статус кандидата должен получить из-за "30-летней борьбы на пути строительства демократии" и "реформ последних девяти лет".

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил грузинскому премьеру.

"Никто добровольно не стоит в очереди за смертью от роSSийских ракет. Украина платит ужасную цену, выбирая стать европейской демократией. Евросоюз платит высокую цену, защищая свою цивилизацию. Ценности важнее прибыли. Что для вас важно? Номер очереди заявок?" – написал Подоляк.

No one voluntarily queues for the death from ?? missiles, @GharibashviliGe. ?? pays a terrible price choosing to be a European democracy. ?? pays a high price protecting its civilization. Values are more important than profit. What is important for you? Application queue number?

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 14, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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