В ОПУ считают, что с выводом Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС «не все так пессимистично»

С перспективой положительного заключения Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в Евросоюз «не все так пессимистично», считает замглавы офиса президента Игорь Жовква. Такой вывод замглавы ОПУ сделал после визита в Данию, среди прочего он встретился с премьером страны Мэтте Фредриксен.

«Поблагодарил от имени Владимира Зеленского за ту важную военную помощь, которую уже предоставила Дания. Обещание, предоставленное госпожой премьер во время встречи с президентом Украины в Киеве 21 апреля, выполнено – противокорабельные Harpoons уже в Украине», – отметил Жовква.

По словам замглавы ОПУ, он также поблагодарил за жесткую поддержку санкций против РФ . Стороны также поговорили о предстоящем седьмом пакете антироSSийских санкций.