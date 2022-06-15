В ОПУ считают, что с выводом Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в ЕС «не все так пессимистично»
Игорь Жовква сделал такое заявление после визита в Данию, информирует
С перспективой положительного заключения Еврокомиссии по заявке Украины на вступление в Евросоюз «не все так пессимистично»,
«Поблагодарил от имени Владимира Зеленского за ту важную военную помощь, которую уже предоставила Дания. Обещание, предоставленное госпожой премьер во время встречи с президентом Украины в Киеве 21 апреля, выполнено – противокорабельные Harpoons уже в Украине», – отметил Жовква.
По словам замглавы ОПУ, он также поблагодарил за жесткую поддержку санкций против РФ. Стороны также поговорили о предстоящем седьмом пакете антироSSийских санкций.
«Ну и безусловно затронули статус кандидата на членство в ЕС. В ожидании пятничного Заключения Еврокомиссии скажу только одно – не все так пессимистично, в том числе по Дании», – подытожил Жовква.