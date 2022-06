Власти Литвы закупили для Украины новые современные беспилотники, Вооруженные силы Украины вскоре получат четыре из них, сообщил телеведущий и общественный деятель Андрюс Тапинас в Twitter .

We just bought 4 more modern Estonian made recon drones EOS C VTOL which we named Magyla for additional 660 000 euro. Total value - 990 000 euro.



Ukrainian pilots are learning how to operate them. Four birds will travel to Ukraine right now, the rest in 2 months pic.twitter.com/fCuN7SDNkD