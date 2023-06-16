Німеччина передасть Україні 64 ракети для ЗРК Patriot — Пісторіус

Раніше Німеччина надала ЗСУ один комплекс ППО цього типу.

Німеччина передасть Україні ще 64 керовані ракети повітряного перехоплення для американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус у другий день зустрічі глав відомств НАТО в Брюсселі, передає NTV, інформує ZN.ua.

Німеччина передасть Україні 64 ракети для ЗРК Patriot — Пісторіус

"Це дуже важливий знак стійкої підтримки успішних зусиль українських Збройних Сил із забезпечення протиповітряної оборони, особливо зараз, на цьому особливому етапі війни", – сказав Пісторіус.

Наразі Україна зараз має дві системи ППО Patriot: одну передали США, а іншу - Німеччина спільно з Нідерландами. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що для ефективного захисту від російських атак Україні потрібно 50 батарей Patriot.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок російської ракетної атаки на Україну в одному із районів Київської області було пошкоджено приватні будинки та постраждали люди. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небитов.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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