СБУ разоблачила заместителя главы Черновицкой ОВА на махинациях с гумпомощью

СБУ разоблачила заместителя главы Черновицкой областной военной администрации на махинациях с гуманитарной помощью. По данным Службы безопасности, чиновник способствовал использованию в коммерческих целях автомобилей скорой медицинской помощи, которые были переданы Украине из Италии в качестве гуманитарной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Отмечается, что именно этот профильный заместитель главы Черновицкой ОВА был ответственным за распределение автомобилей скорой помощи и определил одно из областных медучреждений, которое должно было получать часть гумпомощи, информирует ZN.ua .

По данным СБУ , махинации удалось провести через гендиректора медучреждения.

«Руководитель больницы, в свою очередь, переоформил 5 полученных «скорых» на подконтрольную общественную благотворительную организацию, учредителем и собственником которой был он сам, для предоставления платных транспортных услуг больным», - отмечают в СБУ .

Злоумышленники зарабатывали деньги на автомобилях, которые предусматривались для бесплатной помощи от имени государства.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.