Николай Томенко жестко раскритиковал позицию главы МОК в отношении роSSийских спортсменов: что решили на заседании

николай томенко
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Завершилась 139-сессия МОК в Лозанне. И несмотря на надежду на исключение РоSSии из олимпийского движения, президент МОК Томас Бах наоборот обосновал отказ от введения санкций не только против всех роSSийских спортсменов, но и против членов МОК от РоSSии. Мол "спецоперацию", в понимании войну, начинал не русский народ, не роSSийские спортсмены и не члены МОК от РоSSии.

Напомню, что вчера в заседании 139-сессии МОК приняли участие " невинные и политически нейтральные» члены МОК от РоSSии - полковник роSSийской армии Исанбаева и фанат Путина, известный своими хамскими высказываниями против звездных теннисисток, Тарпищев!

Соответственно и решение о запрете участия роSSийских спортсменов в Летних Олимпийских играх в Париже-2024 не было принято!

Наверное чиновникам МОК не хватило аргументов для решения об исключении РоSSии из олимпийского движения, потому что они:

- до сих пор считают кровавую войну роSSийской орды убийц, насильников и мародеров военного преступника Путина против Украины»спецоперацией";

- забыли, что РоSSия уже ТРИ РАЗА нарушила общепризнанный принцип ОЛИМПИЙСКОГО ПЕРЕМИРИЯ (в 2008 году во время Олимпийских Игр в Пекине начала войну против Грузии, в 2014 году во время Олимпиады в Сочи начала аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, в 2022 году накануне Паралимпийских Игр в Пекине - начала полномасштабную войну против Украины).

- не знают, что РоSSийская армия продолжает убивать тысячи украинцев, среди которых уже 151 спортсмен и уничтожать больницы, школы, музеи, церкви и СТАДИОНЫ и ОЛИМПИЙСКИЕ ЦЕНТРЫ…

Убежден, что требование об исключении РоSSии из олимпийского движения и запрет участия в международных соревнованиях всех роSSийских спортсменов должно оставаться актуальной и важной задачей для всего спортивного сообщества Украины.

Попутно предлагаю официально пригласить президента МОК Томаса Баха и членов исполкома посетить Чернигов и осмотреть разбомбленные «невинным русским народом» во время проведения «освободительной спецоперации» Центр олимпийской подготовки, детско-спортивную школу и стадион «Десна».

И уже как историк хочу дать совет нынешнему главе МОК не повторять печальную историю, которая случилась с почетным президентом МОК Пьером де Кубертеном. Как известно, он в последние годы своей жизни слишком активно поддерживал Олимпиаду в Берлине 1936 года и ее организатора Адольфа Гитлера. После Второй мировой войны МОК признал, что действия Кубертена перед и во время Гитлеровской Олимпиады были неправильными и принесла извинения всему миру за то, что МОК вообще позволил проводить Олимпиаду в нацистской стране времен Гитлера.

Поэтому, помним историю и уроки олимпийского движения!

ПОБЕДИЛИ НАЦИЗМ Гитлера - ПОБЕДИМ и РАШИЗМ Путина!


Тарас Галушко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс
Блок рекламы


Похожие новости
В Бундестаге раскритиковали Шольца за задержку с отправкой оружия УкраинеВ Бундестаге раскритиковали Шольца за задержку с отправкой оружия Украине
Единственное, что держит "в тонусе": СБУ выяснила, чем командиры пичкают роSSийских оккупантовЕдинственное, что держит "в тонусе": СБУ выяснила, чем командиры пичкают роSSийских оккупантов
ВСУ показали, как уничтожили роSSийских противотанкистов вместе с боекомплектомВСУ показали, как уничтожили роSSийских противотанкистов вместе с боекомплектом
Лишать гражданства: в Верховной Раде хотят ввести жесткое наказание для нарушителейЛишать гражданства: в Верховной Раде хотят ввести жесткое наказание для нарушителей
Шольц считает преувеличением возможные санкции в отношении ШредераШольц считает преувеличением возможные санкции в отношении Шредера
232 ребенка погибли от рук роSSийских оккупантов в Украине — Офис генпрокурора232 ребенка погибли от рук роSSийских оккупантов в Украине — Офис генпрокурора
Британия ввела санкции против роSSийских авиакомпанийБритания ввела санкции против роSSийских авиакомпаний
Оккупанты жестко обстреливают Луганщину, есть погибшие среди гражданскихОккупанты жестко обстреливают Луганщину, есть погибшие среди гражданских
ВСУ "накрыли" командный пункт ЧФ РФ: трое роSSийских офицеров уничтожены, 14 – тяжело раненыВСУ "накрыли" командный пункт ЧФ РФ: трое роSSийских офицеров уничтожены, 14 – тяжело ранены
На востоке ВСУ за сутки уничтожили 220 роSSийских захватчиковНа востоке ВСУ за сутки уничтожили 220 роSSийских захватчиков
Последние новости
Подгружаем последние новости