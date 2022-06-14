Подоляк раскритиковал претензии Грузии по поводу вступления в ЕС: "Украина платит страшную цену"

Очередь на вступление в Евросоюз не должна превращаться в соревнование между странами.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Твиттере упрекнул премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за его высказывание в адрес Украины.

Ранее Гарибавшили заявил, что первой в списке кандидатов на членство Евросоюза должна быть не Украина, а Грузия.

Подоляк в ответ на эти слова напомнил о том, что это вопрос ценностей. По словам советника главы ОП, прямо сейчас Украина платит страшную цену за свой выбор – быть европейской демократической страной.

Подоляк также напомнил Гарибашвили о том, что на нашу страну прямо в этот момент летят смертоносные роSSийские ракеты.

«Никто не записывается в очередь на смерть от ракет РоSSии, Ираклий Гарибашвили, Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. Европа платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Потому что ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди на кандидатство?», - поинтересовался Подоляк.