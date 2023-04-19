Fox News заплатить $787,5 мільйонів за позовом про наклеп через брехню на виборах

Мирову угоду було укладено в останню мить.

У вівторок, за мить до початку слухань у суді, американська телекомпанія Fox News досягла мирової угоди з виробником машин для голосування Dominion Voting Systems, повідомляють американські ЗМІ, інформує ZN.ua .

Тепер Fox News має виплатити Dominion понад 787 мільйонів доларів. І це є найбільшою публічно відомою в історії США угодою у справі про наклеп за участю медіакомпанії.

Виробник машин для голосування Dominion два роки тому подав позов проти мовника на 1,6 мільярда доларів через висвітлення виборів 2020 року. Справа про наклеп стосувалася заяв, опублікованих Fox, про те, що машини для голосування Dominion, які використовувалися на президентських виборах у США 2020 року, сфальсифікували результат на користь Джо Байдена, який переміг колишнього президента Дональда Трампа. На Fox News стверджували, що обладнання змінило голоси колишнього президента Дональда Трампа на демократа Джо Байдена.

Fox News визнав рішення суду, який визнав «деякі твердження про Dominion неправдивими». Проте мовнику не потрібно буде визнавати в ефірі, що він оприлюднив дезінформацію.

Раніше було доведено, що 20 трансляцій Fox News з кінця 2020 року містили відверто неправдиві твердження стосовно фальсифікації виборів компанією-виробником машин для голосування.

Угода також означає, що власник мережі — консервативний медіа-магнат Руперт Мердок — а також суперечливі особистості, які активно брали участь у поширенні дезінформації, зокрема Такер Карлсон і Шон Ханніті, уникнуть необхідності давати свідчення.

Якби справа дійшла до розгляду присяжними, адвокати Dominion мали довести, що поширювана ними дезінформація була здійснена зі злого умислу, а не з необачності.

Fox News стверджував, що він лише повідомляв про озвучені Трампом звинувачення, а не підтримував їх, і що висвітлення виборів та заяв сторін захищене конституційними правами на свободу слова.

Ці засоби захисту зазвичай ускладнюють позивачам можливість виграти позови про наклеп.

Незважаючи на те, що справа Dominion завершена, на Fox News все ще чекає другий великий позовом про наклеп від Smartmatic — іншої компанії, що займається технологіями голосування, яку так само заплямували в шоу Fox News після виборів 2020 року. Сума цього позову — 2,7 мільярда доларів.

Крім того, Еббі Гроссберг, колишня співробітниця Fox, яка працювала на Bartiromo and Carlson, також подає на компанію до суду, стверджуючи, що її змусили дати оманливі свідчення.

Зі свого боку Dominion все ще має незавершені позови проти правих телевізійних мереж Newsmax і OAN, а також проти союзників Трампа Руді Джуліані, Сідні Пауелл і Майка Лінделла. Усі вони заперечують правопорушення.