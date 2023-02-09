Чиновниця у Дніпрі погоріла на величезному хабарі: за що змушувала платити
Співробітники СБУ затримали посадовицю податкової служби Дніпропетровщини на величезному хабарі, пише Politeka.net з посиланням на СБУ.
Мова йде про суму у понад півмільйона гривень.
Зазначаєтсья, що керівниця відділу держустанови виявилася причетною до корупційної схеми у Головному управлінні Державної податкової служби у Дніпропетровській області.
«Посадовиця налагодила механізм одержання грошей від підприємців за нестворення штучних перешкод у веденні комерційної діяльності. Це відбувалося на щомісячній основі», - розповіли в СБУ.
Кожного місяця жіночка вимагала по 300 тис. грн з власника бізнесу у сфері валютно-обмінних операцій. За цю суму, як розповідають в СБУ, чиновниця обіцяла «закрити очі» на формальні недоліки, виявлені під час чергової перевірки фінансово-господарської звітності підприємця.
У разі несплати погрожувала проведенням «додаткових» перевірок для блокування бізнесу. До оборудки податківець навіть залучила свого родича.
Він виконував роль посередника для передачі грошей і був затриманий правоохоронцями в одному з кафе Дніпра під час отримання частини неправомірної вигоди.
Потім була затримана і сама посадовиця. Задокументовано два факти «траншів» на загальну суму понад півмільйона гривень. Велику суму готівки було виявлено за місцем проживання підозрюваної під час обшуків.
У межах кримінального провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), фігурантам повідомлено про підозру.