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2023-01-15
Удар по будинку у Дніпрі: InformNapalm назвали російського військового, що віддав злочинний наказ
Це той же офіцер, який керував обстрілом ТЦ «Амстор» у Кременчуці, інформує
© InformNapalm
Наказ на ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі надав російський воєнний злочинець, командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Про це повідомила міжнародна розвідувальна спільнота
Особу командира Олега Тімошина розслідувачі InformNapalm встановили ще влітку 2022 року. Саме за його наказом 27 червня було завдано ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці.
«Особа встановлена, він буде або притягнений до суду, або ліквідований», – йдеться у повідомленні InformNapalm.
Юлія Лавришин, ZN.ua