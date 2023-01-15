Удар по будинку у Дніпрі: InformNapalm назвали російського військового, що віддав злочинний наказ

Наказ на ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі надав російський воєнний злочинець, командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Про це повідомила міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm .

Особу командира Олега Тімошина розслідувачі InformNapalm встановили ще влітку 2022 року. Саме за його наказом 27 червня було завдано ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці.

«Особа встановлена, він буде або притягнений до суду, або ліквідований», – йдеться у повідомленні InformNapalm.