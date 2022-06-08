СБУ разоблачила более 160 вражеских ДРГ

В частности, задержан вражеский агент, разведывавший дислокацию артиллерии и спецподразделений украинских военных на южном фронте, информирует ZN.ua.

СБУ разоблачила более 160 вражеских ДРГ
© СБУ

СБУ разоблачила более 160 вражеских ДРГ и сообщила о подозрениях тысячи злоумышленников за преступления против госбезопасности. В частности, одна из последних операций – обезвреживание роSSийской агентуры, которая готовила теракты на юге Украины. Задержан вражеский агент, разведывавший дислокацию артиллерии и спецподразделений украинских военных на южном фронте. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Также в Ровенской области контрразведка СБУ задержала вражеского агента, который по указанию врага собирал учредительные данные украинских защитников.

А в Хмельницком задержан «расконсервированный» агент ФСБ. Отмечается, что предатель собирал разведданные для ракетных ударов по стратегическим объектам региона.

«На Днепропетровщине разоблачен администратор интернет-сообществ, которые оправдывали агрессию РФ и военные преступления оккупантов», - сообщает СБУ.

В Киеве к 8 годам заключения был приговорен агент РФ, корректировавший ракетные обстрелы по объектам энергетики и водоснабжения. Злоумышленник был задержан в мае этого года.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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