СБУ разоблачила более 160 вражеских ДРГ и сообщила о подозрениях тысячи злоумышленников за преступления против госбезопасности. В частности, одна из последних операций – обезвреживание роSSийской агентуры, которая готовила теракты на юге Украины. Задержан вражеский агент, разведывавший дислокацию артиллерии и спецподразделений украинских военных на южном фронте. Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Также в Ровенской области контрразведка СБУ задержала вражеского агента, который по указанию врага собирал учредительные данные украинских защитников.

А в Хмельницком задержан «расконсервированный» агент ФСБ. Отмечается, что предатель собирал разведданные для ракетных ударов по стратегическим объектам региона.

«На Днепропетровщине разоблачен администратор интернет-сообществ, которые оправдывали агрессию РФ и военные преступления оккупантов», - сообщает СБУ .