Советника главы "Нафтогаза" уволили на фоне скандала из-за его нового Bentley
"Дайте нам 8 млрд долларов по ленд-лизу - нам на Бентли за 500 тыс. долларов не хватает", - прокомментировал инцидент депутат Кучеренко, обративший внимание на приобретение советником "Нафтогаза" во время войны достаточно дорогого авто, информирует
Советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Диденко уволен из компании на фоне скандала из-за его нового дорогого автомобиля Bentley.
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Это произошло после того, как народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко
Диденко стал советником действующего главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко после того, как сам шесть лет возглавлял компанию.