Советника главы "Нафтогаза" уволили на фоне скандала из-за его нового Bentley

"Дайте нам 8 млрд долларов по ленд-лизу - нам на Бентли за 500 тыс. долларов не хватает", - прокомментировал инцидент депутат Кучеренко, обративший внимание на приобретение советником "Нафтогаза" во время войны достаточно дорогого авто, информирует ZN.ua.

Советника главы

Советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Диденко уволен из компании на фоне скандала из-за его нового дорогого автомобиля Bentley.

В сообщении «Нафтогаза» об увольнении добавляется, что компания «не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников».

Это произошло после того, как народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко написал в Facebook, что Диденко в конце мая приобрел новый автомобиль Bentley Bentayga 2022 года выпуска за 500 тысяч долларов.

Диденко стал советником действующего главы правления «Нафтогаза» Юрия Витренко после того, как сам шесть лет возглавлял компанию.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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