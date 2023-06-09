У ЄС знову не досягли згоди щодо нового пакету санкцій проти РФ — Politico

За даними видання, одна з причин — позиція Греції та Угорщини.

Посли ЄС на зустрічі у середу, 7 червня, не змогли дійти згоди щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Politico , посилаючись на слова чотирьох дипломатів ЄС, інформує ZN.ua .

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Зокрема, Греція та Угорщина все ще не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі з їхніх компаній до списку «спонсорів війни». Афіни і Будапешт хочуть, щоб деякі з цих компаній були викреслені зі списку, перш ніж погодитися на запровадження нового пакету санкцій.

Крім того, кілька країн ЄС, зокрема, Німеччина та Франція, занепокоєні забороною на обхід санкцій, оскільки побоюються, що це може зашкодити дипломатичним відносинам. Єврокомісія вже пом'якшила свої початкові пропозиції, щоб врахувати ці побоювання. Водночас, один із дипломатів заявив, що це питання, ймовірно, можна вирішити.

Єврокомісія представила ще одну версію пропозиції щодо санкцій напередодні зустрічі в середу, але посли ЄС не дійшли згоди. Вони знову обговорять цю пропозицію на зустрічі наступної середи, 14 червня.

«Ми наближаємося (до запровадження нових санкцій — ред.)», - сказав один із дипломатів, визнаючи, що засідання Євроради наприкінці місяця може стати остаточним дедлайном.

Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій, ймовірно, буде спрямований проти китайських та іранських компаній, а також дозволить обмежити експорт до третіх країн у разі порушення наявних торговельних обмежень.

Водночас, за словами дипломатів, переговори між представниками ЄС будуть напруженими: «яструби», які рішуче виступають проти Росії, засмучені тим, що плани щодо санкцій не йдуть достатньо далеко, тоді як інші остерігаються завдати шкоди своїм міжнародним зв'язкам.