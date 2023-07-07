Регулятор азартних ігор отримав нового члена та зможе розблокувати роботу

Рішення Кабміну повернуло КРАІЛ кворум.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, робота якої була заблокована з лютого 2023 року, з п'ятниці, 7 липня, знову має кворум після того, як Кабінет міністрів України призначив Євгена Яхнія новим членом структури, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram , інформує ZN.ua .

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Він уточнив, що перед ухваленням цього рішення було внесено зміни в законодавство щодо того, який орган має призначати членів КРАІЛ. Тепер це повноваження належить лише уряду.

"Кворум є, і треба далі у супершвидких темпах: 1) видати ліцензії бажаючим і зібрати гроші в бюджет; 2) запустити ліцензійні умови для лотерей (там величезні гроші, які досі не платяться за ліцензії); 3) запустити процес зупинення ліцензій там де є відверті порушення. І головне нарешті: 4) запустити систему онлайн!" – додав Железняк.