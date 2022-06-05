Спикер Рады ответил на слова главы парламента Венгрии в адрес Зеленского

Все демократии мира с удивлением и непониманием смотрят на Венгрию, которая стоит на стороне зла, информирует ZN.ua.

Спикер Рады ответил на слова главы парламента Венгрии в адрес Зеленского
© Офис президента

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал заявление своего коллеги из Венгрии Ласло Кевера безответственным и играющим на руку роSSийскому агрессору. Кевер критиковал просьбы президента Владимира Зеленского о необходимости предоставления Украине оружия.

Перед этим Кевер заявил, что у Зеленского "личные психические проблемы".

"Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами, опускаться до личных обид и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня. А это – оружие, которым они могут защитить свои дома от русской орды. И не надо спекулировать на том, что это оружие будет использовано против них, скрывая за этим свое нежелание им же и помочь – такие заявления являются циничными, позорными, безответственными и только играют на руку роSSийскому агрессору", — написал Стефанчук в воскресенье в Фейсбуке в воскресенье.

Он добавил, что все демократии мира с удивлением и непониманием смотрят на Венгрию, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать РоSSию.

"В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине, в том числе закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена довольно быстро", — подчеркнул спикер Рады.


Александр Хребет, ZN.ua





Интересные новости
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась"Украинцы сами обстреливают свои города": фанатка "русского мира" вернулась из рф в Харьков, за что и поплатилась
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
В США уточнили решение о снабжении Украины РСЗОВ США уточнили решение о снабжении Украины РСЗО
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Диалог с РФ возможен только в направлении победы Украины – спикер РадыДиалог с РФ возможен только в направлении победы Украины – спикер Рады
Украинский МИД ждет справки о состоянии психического здоровья спикера парламента ВенгрииУкраинский МИД ждет справки о состоянии психического здоровья спикера парламента Венгрии
"Осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне" - в офисе президента ответили на заявления спикера парламента Венгрии"Осла узнаешь по ушам, а дурака - по болтовне" - в офисе президента ответили на заявления спикера парламента Венгрии
Байден с иронией ответил Илону Маску по поводу его пессимистической оценки экономики СШАБайден с иронией ответил Илону Маску по поводу его пессимистической оценки экономики США
"ВСУ поставят точку в этом вопросе": Арестович ответил путину, чем закончится его "щелкание орешков""ВСУ поставят точку в этом вопросе": Арестович ответил путину, чем закончится его "щелкание орешков"
Спикер парламента Венгрии резко высказался по поводу психического состояния ЗеленскогоСпикер парламента Венгрии резко высказался по поводу психического состояния Зеленского
Кулеба ответил Макрону на призыв не унижать РФКулеба ответил Макрону на призыв не унижать РФ
Войска РФ ударили крылатой ракетой по Одесской области, двое пострадавших — спикер ОВАВойска РФ ударили крылатой ракетой по Одесской области, двое пострадавших — спикер ОВА
Путина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — БербокПутина не остановить словами. Поэтому Германия должна предоставлять Украине оружие — Бербок
У Зеленского рассказали, сколько городов оккупанты полностью уничтожили в УкраинеУ Зеленского рассказали, сколько городов оккупанты полностью уничтожили в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости