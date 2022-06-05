Спикер Рады ответил на слова главы парламента Венгрии в адрес Зеленского

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал заявление своего коллеги из Венгрии Ласло Кевера безответственным и играющим на руку роSSийскому агрессору. Кевер критиковал просьбы президента Владимира Зеленского о необходимости предоставления Украине оружия.

Перед этим Кевер заявил, что у Зеленского "личные психические проблемы".

"Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами, опускаться до личных обид и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня. А это – оружие, которым они могут защитить свои дома от русской орды. И не надо спекулировать на том, что это оружие будет использовано против них, скрывая за этим свое нежелание им же и помочь – такие заявления являются циничными, позорными, безответственными и только играют на руку роSSийскому агрессору", — написал Стефанчук в воскресенье в Фейсбуке в воскресенье.

Он добавил, что все демократии мира с удивлением и непониманием смотрят на Венгрию, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать РоSSию.

"В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине, в том числе закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена довольно быстро", — подчеркнул спикер Рады.