Любитель "русского мира" в сердце западной Украины: СБУ разоблачила интернет-пропагандиста

СБУ Ровенской области поймала вражеского интернет-пропагандиста с роSSийским паспортом.

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Ровно, который в интернете поддерживал роSSийскую агрессию в Украине и оправдывал действия вражеской армии. Об этом сообщает Управление СБ Украины в Ровенской области.

В ходе обысков сотрудники Службы безопасности выявили у пропагандиста пророSSийскую символику, а также паспорт страны-агрессора. Кроме того, на опубликованных фото можно увидеть и украинский заграничный паспорт, который нашли у любителя "русского мира". Также у мужчины изъяли технические средства, на которых он совершал противоправные действия.