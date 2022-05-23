Любитель "русского мира" в сердце западной Украины: СБУ разоблачила интернет-пропагандиста
СБУ Ровенской области поймала вражеского интернет-пропагандиста с роSSийским паспортом.
Служба безопасности Украины разоблачила жителя Ровно, который в интернете поддерживал роSSийскую агрессию в Украине и оправдывал действия вражеской армии. Об этом сообщает Управление СБ Украины в Ровенской области.
В ходе обысков сотрудники Службы безопасности выявили у пропагандиста пророSSийскую символику, а также паспорт страны-агрессора. Кроме того, на опубликованных фото можно увидеть и украинский заграничный паспорт, который нашли у любителя "русского мира". Также у мужчины изъяли технические средства, на которых он совершал противоправные действия.
"СБУ предупреждает, что за публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта, а также за изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространения таких материалов может грозить до трех лет лишением свободы", - говорится в сообщении СБУ.