Любитель "русского мира" в сердце западной Украины: СБУ разоблачила интернет-пропагандиста

Любитель "русского мира" в сердце западной Украины: СБУ разоблачила интернет-пропагандиста

СБУ Ровенской области поймала вражеского интернет-пропагандиста с роSSийским паспортом.

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Ровно, который в интернете поддерживал роSSийскую агрессию в Украине и оправдывал действия вражеской армии. Об этом сообщает Управление СБ Украины в Ровенской области.

В ходе обысков сотрудники Службы безопасности выявили у пропагандиста пророSSийскую символику, а также паспорт страны-агрессора. Кроме того, на опубликованных фото можно увидеть и украинский заграничный паспорт, который нашли у любителя "русского мира". Также у мужчины изъяли технические средства, на которых он совершал противоправные действия.

"СБУ предупреждает, что за публичные призывы к агрессивной войне или к разрешению военного конфликта, а также за изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространения таких материалов может грозить до трех лет лишением свободы", - говорится в сообщении СБУ.


Галина Струс, politeka.net

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