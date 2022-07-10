Розплата не забарилася: у Києві любителька путіна накинулася на дітей, які допомагали ЗСУ

У Києві любителька путіна атакувала дітей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ.

Кадри з неадекватною аматоркою «російського світу» з'явилися у Телеграм-каналі «Реальний Київ» . Як розповіли очевидці, неприємний інцидент трапився у Солом'янському районі Києва на Відрадному.

Люди побачили, як жінка підійшла до лотка дітей, які продавали дрібнички та збирали виручені кошти на допомогу ЗСУ. Як розповіли пізніше, жінка нібито сама хотіла торгувати на цьому місці, тому спочатку й почала чіплятися до дітей.

У процесі жінка почала кричати, що «незабаром путін прийде і порядок наведе». Вона побила іграшки, які продавали діти, і явно поводилася неадекватно. Інші продавщиці та перехожі стали на захист дітей.

Внаслідок цього лоток провокаторки перевернули, а її саму облили фарбою. Момент покарання жінки потрапив на відео.

Зазначимо, що днями схожий скандал стався в магазині одного з мобільних операторів в Одесі, де відвідувача розлютило те, що консультант звертався до нього українською мовою.

«Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!», - стверджував чоловік.

Втім, вже наступного дня після резонансу в суспільстві він записав відео з вибаченнями, і зробив це вже українською мовою.