Розплата не забарилася: у Києві любителька путіна накинулася на дітей, які допомагали ЗСУ

Розплата не забарилася: у Києві любителька путіна накинулася на дітей, які допомагали ЗСУ

У Києві любителька путіна атакувала дітей, які збирали кошти на допомогу ЗСУ.

Кадри з неадекватною аматоркою «російського світу» з'явилися у Телеграм-каналі «Реальний Київ» . Як розповіли очевидці, неприємний інцидент трапився у Солом'янському районі Києва на Відрадному.

Люди побачили, як жінка підійшла до лотка дітей, які продавали дрібнички та збирали виручені кошти на допомогу ЗСУ. Як розповіли пізніше, жінка нібито сама хотіла торгувати на цьому місці, тому спочатку й почала чіплятися до дітей.

У процесі жінка почала кричати, що «незабаром путін прийде і порядок наведе». Вона побила іграшки, які продавали діти, і явно поводилася неадекватно. Інші продавщиці та перехожі стали на захист дітей.

Внаслідок цього лоток провокаторки перевернули, а її саму облили фарбою. Момент покарання жінки потрапив на відео.

Зазначимо, що днями схожий скандал стався в магазині одного з мобільних операторів в Одесі, де відвідувача розлютило те, що консультант звертався до нього українською мовою.

«Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!», - стверджував чоловік.

Втім, вже наступного дня після резонансу в суспільстві він записав відео з вибаченнями, і зробив це вже українською мовою.


Дарья Волкова, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Блок рекламы


Похожие новости
Зросла кількість постраждалих від російської агресії дітейЗросла кількість постраждалих від російської агресії дітей
ЦРУ на весь світ викрило плани Путіна — БайденЦРУ на весь світ викрило плани Путіна — Байден
Бельгія поновить роботу посольства у Києві з новим посломБельгія поновить роботу посольства у Києві з новим послом
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
"Спасибі, росіє, готові поділитися щастям": жителі ОРДЛО відповіли на марення путіна про "допомогу""Спасибі, росіє, готові поділитися щастям": жителі ОРДЛО відповіли на марення путіна про "допомогу"
Буде час виспатися і потусити у Києві: реакція мережі на відставку Бориса ДжонсонаБуде час виспатися і потусити у Києві: реакція мережі на відставку Бориса Джонсона
У Путіна відреагували на відставку Джонсона: "Ми його не любимо"У Путіна відреагували на відставку Джонсона: "Ми його не любимо"
Помічник Путіна застеріг США від тиску на суд щодо військових злочинівПомічник Путіна застеріг США від тиску на суд щодо військових злочинів
Від рук російських окупантів постраждало щонайменше близько 1000 українських дітейВід рук російських окупантів постраждало щонайменше близько 1000 українських дітей
Те, що зростання амбіцій путіна завершиться плачевно, стало зрозумілим ще під час війни в Грузії, - Томас ВенцловаТе, що зростання амбіцій путіна завершиться плачевно, стало зрозумілим ще під час війни в Грузії, - Томас Венцлова
Последние новости
Подгружаем последние новости