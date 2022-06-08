Заместители госсекретаря США и главы МИД Украины обсудили экспорт украинского зерна

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман встретилась в Сеуле с замминистра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником. В частности, дипломаты обсудили экспорт украинского зерна. Об этом сообщает Госдеп США .

«Заместитель госсекретаря отметила крепкую, постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии РоSSии», - говорится в сообщении.

Кроме того, Шерман сообщила об обновленной помощи США Украине, включая сферу безопасности, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и помощь для долгосрочных инициатив.

Шерман и Сеник также обсудили влияние жестокой захватнической войны РоSSии против Украины на глобальную продовольственную безопасность и интерес Соединенных Штатов в доставке украинского зерна на международные рынки.