Заместители госсекретаря США и главы МИД Украины обсудили экспорт украинского зерна

Венди Шерман подчеркнула поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, информирует ZN.ua.

Заместители госсекретаря США и главы МИД Украины обсудили экспорт украинского зерна
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман встретилась в Сеуле с замминистра иностранных дел Украины Дмитрием Сеником. В частности, дипломаты обсудили экспорт украинского зерна. Об этом сообщает Госдеп США.

«Заместитель госсекретаря отметила крепкую, постоянную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом неспровоцированной агрессии РоSSии», - говорится в сообщении.

Кроме того, Шерман сообщила об обновленной помощи США Украине, включая сферу безопасности, гуманитарную и экономическую помощь, а также бюджетную поддержку и помощь для долгосрочных инициатив.

Шерман и Сеник также обсудили влияние жестокой захватнической войны РоSSии против Украины на глобальную продовольственную безопасность и интерес Соединенных Штатов в доставке украинского зерна на международные рынки.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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