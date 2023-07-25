Міністри сільського господарства ЄС обговорять експорт українського зерна

Союзники розробляють варіанти дій, щоб зберегти транспортування зерна з України.

Міністри сільського господарства країн ЄС обговорять, як сприяти експорту українського зерна під час зустрічі в Брюсселі у вівторок, 25 липня, оскільки вони продовжують оцінювати шкоду від нещодавніх російських ударів по портовій інфраструктурі України. Про це повідомляє Bloomberg .

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Міністрам також доведеться розглянути заперечення кількох східноєвропейських країн, які заявили, що не планують дозволяти імпорт українського зерна, коли в середині вересня закінчиться термін дії поточної заборони.

Повідомлялося, міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулись до Європейської комісії з листом щодо вжиття необхідних кроків для протидії порушенням на ринках країн-членів ЄС, які найбільше постраждали від збільшення імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України.

Міністри вкотре звернули увагу ЄК на зростання імпорту сільськогосподарської продукції з України, що спричиняє серйозні ринкові збурення та завдає шкоди сільгоспвиробникам ЄС, надто — в державах-членах, які межують з Україною.

13 липня глава Кремля Владімір Путін пригрозив виходом із зернової угоди, заявивши, що РФ готова повернутися, коли ООН виконає всі умови щодо Росії. 17 липня РФ заявила, що не продовжить участь у зерновій угоді. Захід розкритикував дії Кремля.

Наразі українська влада та союзники розробляють варіанти дій, щоб зберегти роль України як глобального гаранта продовольчої безпеки та захистити морські виходи на світовий ринок.