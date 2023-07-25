Міністри сільського господарства ЄС обговорять експорт українського зерна

Союзники розробляють варіанти дій, щоб зберегти транспортування зерна з України.

Міністри сільського господарства країн ЄС обговорять, як сприяти експорту українського зерна під час зустрічі в Брюсселі у вівторок, 25 липня, оскільки вони продовжують оцінювати шкоду від нещодавніх російських ударів по портовій інфраструктурі України. Про це повідомляє Bloomberg.

Міністри сільського господарства ЄС обговорять експорт українського зерна
© unsplash/christianlue

Міністрам також доведеться розглянути заперечення кількох східноєвропейських країн, які заявили, що не планують дозволяти імпорт українського зерна, коли в середині вересня закінчиться термін дії поточної заборони.

Повідомлялося, міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини звернулись до Європейської комісії з листом щодо вжиття необхідних кроків для протидії порушенням на ринках країн-членів ЄС, які найбільше постраждали від збільшення імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України.

Міністри вкотре звернули увагу ЄК на зростання імпорту сільськогосподарської продукції з України, що спричиняє серйозні ринкові збурення та завдає шкоди сільгоспвиробникам ЄС, надто — в державах-членах, які межують з Україною.

13 липня глава Кремля Владімір Путін пригрозив виходом із зернової угоди, заявивши, що РФ готова повернутися, коли ООН виконає всі умови щодо Росії. 17 липня РФ заявила, що не продовжить участь у зерновій угоді. Захід розкритикував дії Кремля.

Наразі українська влада та союзники розробляють варіанти дій, щоб зберегти роль України як глобального гаранта продовольчої безпеки та захистити морські виходи на світовий ринок.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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