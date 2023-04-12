В Угорщині вирішили піддати сумніву якість українського зерна

Начебто виявили ГМО, пестициди, шкідників. Але на цьому угорське Міністерство сільського господарства не зупинилося.

В Угорщині експерти з безпеки харчових продуктів заявили про виявлення трьох зразків кукурудзи з України, які показали позитивний результат на тест ГМО. Крім того, в трьох зразках виявлено, пестициди, гербіциди, мікотоксини, повідомляють угорські ЗМІ з посиланням на Міністерство сільського господарства цієї країни, інформує ZN.ua.

"Під час роботи, яка тривала кілька тижнів, у трьох випадках експерти виявили кукурудзу, заражену мікотоксинами, а також три зразки показали позитивний результат після тесту на ГМО", - йдеться в повідомленнях.

Згідно із заявою, міністр сільського господарства Угорщини ще в лютому наказав суворо контролювати якість та безпеку харчових ланцюгів на зерні, яке прибуває до Угорщини з України.

Показово, що експерти провели тести не при перетині продукції кордону.

Зазначається, що зразки були взяті з партій, виявлених в зерносховищах. Саме в них знайшли залишки пестицидів, вміст токсинів, ГМО тощо.

Також Угорщина взялася перевіряти умови зберігання українського зерна. Хоча, не пояснюється, чому саме українське зерно в Угорщині мало зберігатися в особливих умовах, і хто є відповідальним за його зберігання.

Перевірки охоплювали не лише необроблені зернові культури, а й пшеничне борошно українського походження, яке надходило до Угорщини, оскільки його також запідозрили в недостатній якості.

Перевірки, зокрема, проводилися на вміст золи, сухої речовини, клейковини, вмісту пестицидів, проводилися радіологічні випробування тощо.

Робота з пошуку необхідних зразків та їх дослідження тривало кілька тижнів.

У результаті, експерти з безпеки харчових продуктів обмежили обіг понад 29 тонн української кукурудзи й наказали її знищити, повідомляє Міністерство сільського господарства.

На цьому угорська влада не зупинилася, і попередила угорські підприємства, які використовують українське зерно, що вони нестимуть пряму відповідальність за використання зерна, яке не відповідає "нормам ЄС та внутрішнім нормам".

Зазначається. що наразі Орган з безпеки харчових продуктів вивчає, яка юридична відповідальність може настати через недотримання цих засторог.

Нагадаємо, 10 років тому у МОЗ України заперечували існування ГМО в країні. У цьому зв'язку було навіть скасовано маркування "без ГМО".


Лія Ільченко, ZN.ua





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