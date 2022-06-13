Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям - Столтенберг

Йенс Столтенберг в ходе сегодняшней встречи с премьер-министром Швеции приветствовал готовность Стокгольма пойти на компромисс по ряду условий Турции, выполнение которых откроет перед Швецией двери в НАТО, информирует ZN.ua.

Швеция пошла Турции навстречу по двум условиям - Столтенберг
© NATO/Flickr

Швеция пошла Турции навстречу по двум пунктам из списка условий, которые Анкара предъявила Стокгольму в связи с подачей им вместе с Финляндией заявки на членство в НАТО. Об этом заявил в ходе встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в понедельник, 13 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает DW.

Он приветствовал тот факт, что Швеция уже начала вносить изменения в свое антитеррористическое законодательство, а также готова обеспечить правовую базу для поставок оборонной промышленности в Турцию. "Это - два важных шага для решения проблем, обнародованных Турцией", - отметил Столтенберг.

"Мы очень серьезно воспринимаем турецкие опасения, не в последнюю очередь - обеспокоенность в вопросах безопасности, касающихся борьбы с терроризмом", - в свою очередь подчеркнула Андерссон.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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