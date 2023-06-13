Білий дім переніс зустріч Байдена із Столтенбергом: причина

Президентові США лікували зуб.

Білий дім переніс зустріч президента США Джо Байдена з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Причини перенесення дати на вівторок не повідомляються. Однак перед цим стало відомо, що Байдену в понеділок довелося пройти лікування кореневого каналу через зубний біль, пише POLITICO, інформує ZN.ua .

© Flickr/White House

Ще на одній зустрічі— з нагоди Дня спортсмена у коледжі в Білому домі — президента замінила віце-президент Камала Гарріс.

У Білому домі повідомили, що анестезія Байдену не знадобилась, тож25 поправка задіяна не була.

У неділю Байден поскаржився на біль у нижньому правому премолярі. Бригада стоматологів з Національного медичного центру Волтера Ріда оглянула президента, зробила рентген та просто у Білому домі, де обладнано стоматологічний кабінет з усією необхідною технікою, провела лікування.