Швеція, Туреччина та НАТО сядуть за стіл переговорів у середині червня – Столтенберг

Швеція може бути прийнята до НАТО ще до саміту у Вільнюсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели переговори в неділю в Анкарі. Столтенберг та Ердоган обговорили, серед іншого, саміт НАТО у Вільнюсі у липні та заявку Швеції до НАТО, інформує ZN.ua.

Швеція, Туреччина та НАТО сядуть за стіл переговорів у середині червня – Столтенберг
© NATO/Flickr

За словами Столтенберга, Швеція ще має час вступити до НАТО до саміту у Вільнюсі.

Столтенберг вже наголошував, що Швеція задовольнила вимоги Туреччини і що Швеція має бути прийнята в члени НАТО якнайшвидше. Також на недільній прес-конференції Столтенберг сказав, що з нетерпінням чекає на можливість вітати Швецію як члена НАТО, передає Yle.

Столтенберг заявив, що Швеція зробила важливі та конкретні кроки для задоволення вимог Туреччини. За словами генерального секретаря НАТО, Швеція, Туреччина та НАТО зустрінуться на тижні, що починається 12 червня.

Столтенберг сказав, що розуміє, що Туреччині може бути важко стежити за антинатовськими та антитурецькими демонстраціями у Швеції. Однак, за словами генсека, свобода зборів та свобода думок є ключовими західними цінностями, якими слід дорожити.

За словами Столтенберга, організатори демонстрацій у Швеції намагаються заблокувати членство Швеції в НАТО та послабити НАТО.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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