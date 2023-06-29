Практична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТО
Політики переконані, що Україна має стати членом Північноатлантичного Альянсу.
На Вільнюському саміті члени Північноатлантичного Альянсу знайдуть спільну мову, в тому числі і щодо того, як реагувати на прагнення України до членства,
Разом із тим, Столтенберг наголосив, що найважливішим завданням наразі є забезпечення перемоги України у війні з Росією.
«Основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України, і це є передумовою для будь-якої змістовної дискусії про подальше членство», – сказав генсек Альянсу, додавши, що на саміті у Вільнюсі буде посилена практична підтримка, яка наблизить Україну до НАТО.
У свою чергу, Кая Каллас у відповідь на запитання журналістів щодо найбільш позитивніного реалістичного сценарію для України у Вільнюсі відповіла, що держави – члени Альянсу на саміті в Литві мають дати українцям надію.
«Я впевнена, що будь-яка "сіра зона" в Європі є джерелом конфлікту і війни, і, по суті, єдиною гарантією безпеки, яка дійсно працює, є НАТО. Тому в наших інтересах знайти цей шлях, але формулювання ще опрацьовують, і ми не хочемо якось зіпсувати сюрприз Вільнюського саміту», – заінтригувала прем'єрка Естонії.
Верховна Рада ухвалила звернення до учасників саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.