Практична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТО

Політики переконані, що Україна має стати членом Північноатлантичного Альянсу.

На Вільнюському саміті члени Північноатлантичного Альянсу знайдуть спільну мову, в тому числі і щодо того, як реагувати на прагнення України до членства, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції із прем’єркою Естонії Каєю Каллас, інформує ZN.ua.

Практична підтримка України та сюрприз: Столтенберг і Каллас інтригують за два тижні до саміту НАТО
© Википедия

Разом із тим, Столтенберг наголосив, що найважливішим завданням наразі є забезпечення перемоги України у війні з Росією.

«Основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України, і це є передумовою для будь-якої змістовної дискусії про подальше членство», – сказав генсек Альянсу, додавши, що на саміті у Вільнюсі буде посилена практична підтримка, яка наблизить Україну до НАТО.

У свою чергу, Кая Каллас у відповідь на запитання журналістів щодо найбільш позитивніного реалістичного сценарію для України у Вільнюсі відповіла, що держави – члени Альянсу на саміті в Литві мають дати українцям надію.

«Я впевнена, що будь-яка "сіра зона" в Європі є джерелом конфлікту і війни, і, по суті, єдиною гарантією безпеки, яка дійсно працює, є НАТО. Тому в наших інтересах знайти цей шлях, але формулювання ще опрацьовують, і ми не хочемо якось зіпсувати сюрприз Вільнюського саміту», – заінтригувала прем'єрка Естонії.

Верховна Рада ухвалила звернення до учасників саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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