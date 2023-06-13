Україна «набирає сили» проти Росії у контрнаступі – Столтенберг

В НАТО не очікують, що звільнення територій буде легким.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг позитивно оцінює початок контрнаступу українських військ на тимчасово захоплених Росією територіях, інформує ZN.ua .

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За його словами, наступ української армії на тимчасово окуповані Росією території сходу й півдня України демонструє перші ознаки успіху, повідомляє USA Today у вівторок, 13 червня.

За його словами, українці поступово "завойовують позиції", відбивши у росіян кілька невеликих неселених пунктів, але застеріг від очікувань швидких успіхів. Він зазначив, що у росіян було достатньо часу підготуватися.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. Росіяни встигли побудувати укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання", – зазначив Столтенберг.

"У росіян був час на зміцнення - це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх - складне завдання", - зазначив генсек НАТО.

За даними Міноборони, українські військові протягом минулої доби в ході наступальних дій просунулися на бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 метрів, на торецькому напрямку - на 200 метрів та бердянському напрямку від 0,5 до одного кілометра. Протягом минулого тижня українські захисники звільнили від російських загарбників сім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях