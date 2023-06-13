Україна «набирає сили» проти Росії у контрнаступі – Столтенберг

В НАТО не очікують, що звільнення територій буде легким.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг позитивно оцінює початок контрнаступу українських військ на тимчасово захоплених Росією територіях, інформує ZN.ua.

Україна «набирає сили» проти Росії у контрнаступі – Столтенберг
© Офіс президента України

За його словами, наступ української армії на тимчасово окуповані Росією території сходу й півдня України демонструє перші ознаки успіху, повідомляє USA Today у вівторок, 13 червня.

За його словами, українці поступово "завойовують позиції", відбивши у росіян кілька невеликих неселених пунктів, але застеріг від очікувань швидких успіхів. Він зазначив, що у росіян було достатньо часу підготуватися.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. Росіяни встигли побудувати укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання", – зазначив Столтенберг.

"У росіян був час на зміцнення - це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх - складне завдання", - зазначив генсек НАТО.

За даними Міноборони, українські військові протягом минулої доби в ході наступальних дій просунулися на бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 метрів, на торецькому напрямку - на 200 метрів та бердянському напрямку від 0,5 до одного кілометра. Протягом минулого тижня українські захисники звільнили від російських загарбників сім населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях


Оксана Лебедина, ZN.ua





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