Столтенберг прокоментував атаку дронів на Москву

Україна обороняється, бо має на це право. Це прописано в Статуті ООН.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи нещодавню атаку дронів на Москву та область, заявив, що Україна має право захищатися. Проте слід зауважити, що офіційний Київ так і не взяв на себе відповідальність за цей інцидент, тож і Столтенберг не став стверджувати, що наша сторона причетна до нього, інформує ZN.ua .

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"Зараз ми маємо точно таку саму позицію, як і на початку війни, а саме те, що Україна має право захищатися", - сказав він під час виступу в Осло.

Генсек НАТО ще раз нагадав, що війна, яку розв'язав Владімір Путін - явне порушення міжнародного права.Що стосується дій України, то тут йдеться про оборону, а таке право закріплене у Статуті ООН.

"Немає жодних сумнівів, що це за військова агресія президента Путіна та Москви проти мирних українців", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, 30 травня Москву та область атакували безпілотники. В Міноборони РФ заявили про вісім ударних БПЛА, які нібито були ліквідовані. Проте експерти вважають, що їх було близько трьох десятків.

До речі, один дрон начебто був збитий поблизу резиденції Владіміра Путіна біля Рубльовки. Та в адміністрації російського президента атаку коментувати не стали.