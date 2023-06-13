Я вважаю неможливим назвати точні дати вступу України до НАТО – Столтенберг

Він додав, що президент України Володимир Зеленський наполягає на чіткому графіку членства у Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі не можна назвати чіткі рамки вступу України до Північноатлантичного альянсу, водночас, за його словами, на майбутньому саміті у Вільнюсі наша держава отримає «чіткий сигнал». Про це повідомляє PBS, інформує ZN.ua.

Я вважаю неможливим назвати точні дати вступу України до НАТО – Столтенберг
© NATO/Flickr

Глава НАТО зазначив, що президент України Володимир Зеленський наполягає на чіткому графіку членства в НАТО.

"Водночас я вважаю неможливим назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни", – сказав Столтенберг.

За його словами, всі союзники дуже чітко висловляться, що найнагальнішим завданням зараз є забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава, якщо нам потрібно надати більше військової підтримки.

"Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО", – додав очільник Альянсу.

Він також додав, що буде узгоджено багаторічний план, програму, як забезпечити перехід українських збройних сил від старих радянських стандартів, доктрин до сучасних стандартів та доктрин НАТО, а також забезпечити їхню повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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