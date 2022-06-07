В Житомирской области задержали «ДНРовца», который пытался устроиться в ВСУ

Сначала он «отслужил» в «ДНР», а затем пытался попасть в украинскую армию, информирует ZN.ua.

В Житомирской области задержали «ДНРовца», который пытался устроиться в ВСУ
© СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика так называемой "ДНР" при попытке устроиться на военную службу в боевое подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ.

Задержанный уроженец Донецкой области, в 2019 году «принявший присягу» на верность т.н. «ДНР» и в течение года проходил военную службу в составе одного вооруженного формирования этой террористической организации.

Позже он транзитом через РоSSию въехал на территорию Украины и в конце 2021 добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ.

«Перед тем он должен был учиться в одном подразделении десантно-штурмовых войск вблизи Житомира. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ. В данное время злоумышленник задержан», - сообщили в службе безопасности.

Задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины.

Также устанавливается настоящая цель «страстного желания» фигуранта проходить военную службу в Украине. Среди них отслеживаются связи эксбоевика с псевдоспецслужбами так называемой «ДНР» и вероятность его сотрудничества с ними.


Ирина Знась, ZN.ua





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