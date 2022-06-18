Кулеба о визовом режиме с РФ: «Это продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства»

Визовый режим с РФ начнет действовать со следующего месяца, информирует ZN.ua.

Кулеба о визовом режиме с РФ: «Это продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства»
© Офис президента

Визовый режим с РФ, который начнет действовать с 1 июля, является продуманным шагом, позволяющим защитить нацбезопасность Украины, заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«С самого начала агрессии МИД Украины выступал за введение визового режима с РФ. Время для такого решения пришло. Это продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства. И символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало с объявлением Европейской Комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно», – процитировали Кулебу в пресс-службе МИД.

Глава ведомства добавил, что мы должны четко понимать кто, откуда и с какой целью приезжает в Украину. Кулеба отметил, что визовый режим будет помогать выявлять лиц, угрожающих национальной безопасности, вдали от нашего государства.





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