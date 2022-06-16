В Нидерландах поймали роSSийского шпиона, который хотел устроиться на работу в Гаагский суд

Офицер роSSийской военной разведки пытался проникнуть в состав Международного уголовного суда (МКС) в Гааге. Мужчина подал свою кандидатуру на роль стажера МКС под фальшивым бразильским паспортом, сообщила Служба всеобщей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

Как сообщили в AIVD, мужчину уже даже наняли на работу, однако впоследствии арестовали. Генеральный директор Службы общей разведки и безопасности Эрик Акербум отметил, что арестовать офицера разведки «такого калибра» удается редко, однако если бы он начал работу в МКС, то потенциально мог бы представлять очень большую угрозу.

«Он мог иметь доступ к информации и людям, которые очень интересуют ГРУ. А также он мог бы влиять на уголовные дела в рамках МКС», – рассказал Акербум

Отметим, что Международный уголовный суд расследует, в частности, возможные военные преступления, совершенные Россией в Украине.

Офицер роSSийской разведки представился гражданином Бразилии Виктором Мюллером Феррейрой, хотя его настоящее имя Сергей Владимирович Черкасов. Черкасов использовал хорошо продуманное прикрытие, под которым скрывал все свои связи с Россией в целом и с ГРУ в частности.

Офицер такого рода больше известен как «нелегал»: офицер разведки, прошедший длительную и глубокую подготовку. Из-за их псевдонима нелегалов трудно обнаружить и они часто остаются незамеченными, что позволяет им осуществлять разведывательную деятельность.