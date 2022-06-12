Politico: Победа Украины – это шанс для Запада, который выпадает раз в пять поколений

РоSSийское вторжение в Украину длится уже четвертый месяц, и оно все больше перерастает в войну на истощение, выматывая как украинские, так и роSSийские силы. Невыборочных убийств гражданских и роSSийских обстрелов украинской инфраструктуры стало больше.

Среди политиков и экспертов по национальной безопасности в Западной Европе появился целый хор голосов, призывающих к немедленному прекращению огня. Несколько европейских правительств боятся, что без прекращения боев война может дойти до точки, в которой Владимир Путин применит химическое или ядерное оружие. Отсюда и ощутимая неуверенность, особенно со стороны Франции и Германии, по поводу предоставления Украине тяжелого вооружения, которое позволило бы ей развернуть ход войны не в пользу РоSSии и вернуть контроль над оккупированными территориями.