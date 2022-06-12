Politico: Победа Украины – это шанс для Запада, который выпадает раз в пять поколений

Западу следует найти смелость стратегически переосмыслить будущее Европы, и Украина – ключ к этому будущему, информирует ZN.ua.

Politico: Победа Украины – это шанс для Запада, который выпадает раз в пять поколений
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

РоSSийское вторжение в Украину длится уже четвертый месяц, и оно все больше перерастает в войну на истощение, выматывая как украинские, так и роSSийские силы. Невыборочных убийств гражданских и роSSийских обстрелов украинской инфраструктуры стало больше.

Среди политиков и экспертов по национальной безопасности в Западной Европе появился целый хор голосов, призывающих к немедленному прекращению огня. Несколько европейских правительств боятся, что без прекращения боев война может дойти до точки, в которой Владимир Путин применит химическое или ядерное оружие. Отсюда и ощутимая неуверенность, особенно со стороны Франции и Германии, по поводу предоставления Украине тяжелого вооружения, которое позволило бы ей развернуть ход войны не в пользу РоSSии и вернуть контроль над оккупированными территориями.

Об этом в статье Politico пишет декан Колледжа международных исследований и исследований безопасности в Европейском центре исследований безопасности Джорджа Маршалла Эндрю Мичта. Он добавляет, что рост громкости этого хора на Западе также разоблачает дефицит стратегического воображения по поводу того, какой может стать Европа, если Киеву дадут значительное вооружение и поддержку, чтобы он смог разбить роSSийскую армию на поле битвы. Это отсутствие воображения больше, чем любые другие факторы, объясняют сдержанную траекторию французской и немецкой поддержки для Украины, позволяющую Киеву продолжать бороться, но не дающую четкого пути к победе.


Лесь Димань, ZN.ua





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