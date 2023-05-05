Постпреди ЄС обговорять 11-й пакет санкцій проти РФ наступного тижня – Politico
Серед нових обмежень мають з’явитися такі, які заважатимуть Росії обходити раніше введені проти неї санкції.
Постійні представники країн-членів ЄС наступного тижня планують провести зустріч, на якій обговорять пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії, повідомляє
Обговорення планується на 10 травня - після того, як Єврокомісія озвучить свої пропозиції щодо нових антиросійських заходів.
У середині квітня видання
За словами глави ЄК Урсули фон дер Ляєн, 11-й пакет санкцій щодо Росії буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних санкцій.