У Сенаті США очікують на запит Байдена про додаткову допомогу Україні — Politico

У Сенаті вважають, що незабаром знадобиться більше фінансування для України.

Голова Комітету Сенату з питань оборонних асигнувань Джон Тестер очікує, що президент США Джо Байден попросить більше грошей на допомогу Україні до кінця літа. Про це повідомляє Politico.

У Сенаті США очікують на запит Байдена про додаткову допомогу Україні — Politico
© Flickr/White House

"Я думаю, що ми можемо очікувати доповнення щодо України від адміністрації вже наступного місяця", - сказав Тестер.

Коментарі Тестера ілюструють двопартійний консенсус у Сенаті щодо того, що незабаром знадобиться більше фінансування для України та пом'якшення обмежень на витрати, накладених борговою угодою.

"Ми збираємося покинути місто, і ще не придумали план, як продовжити фінансування України. Сподіваюся, коли ми повернемося, ми це виправимо”, - каже сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Раніше повідомлялося, що Сенат США схвалив проект Закону про асигнування на національну оборону на 2024 рік на рекордні $886 млрд. Законопроект, зокрема, передбачає 300$ мільйонів доларів для України. Перед цим Палата представників схвалила свій варіант законопроекту.

Тепер Сенат та Палата представників повинні знайти компроміс і розробити нову версію документа, який могли б схвалити обидві палати Конгресу. Після цього його має підписати президент США Джо Байден. Наразі Сенат та Палата представників пішли на канікули до середини вересня.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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