У Сенаті США очікують на запит Байдена про додаткову допомогу Україні — Politico
У Сенаті вважають, що незабаром знадобиться більше фінансування для України.
Голова Комітету Сенату з питань оборонних асигнувань Джон Тестер очікує, що президент США Джо Байден попросить більше грошей на допомогу Україні до кінця літа. Про це повідомляє
"Я думаю, що ми можемо очікувати доповнення щодо України від адміністрації вже наступного місяця", - сказав Тестер.
Коментарі Тестера ілюструють двопартійний консенсус у Сенаті щодо того, що незабаром знадобиться більше фінансування для України та пом'якшення обмежень на витрати, накладених борговою угодою.
"Ми збираємося покинути місто, і ще не придумали план, як продовжити фінансування України. Сподіваюся, коли ми повернемося, ми це виправимо”, - каже сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Раніше повідомлялося, що Сенат США схвалив проект Закону про асигнування на національну оборону на 2024 рік на рекордні $886 млрд. Законопроект, зокрема, передбачає 300$ мільйонів доларів для України. Перед цим Палата представників схвалила свій варіант законопроекту.
Тепер Сенат та Палата представників повинні знайти компроміс і розробити нову версію документа, який могли б схвалити обидві палати Конгресу. Після цього його має підписати президент США Джо Байден. Наразі Сенат та Палата представників пішли на канікули до середини вересня.