ВСУ ликвидировали роSSийского полковника-пропагандиста

Вооруженные силы Украины ликвидировали на нашей земле роSSийского военного пропагандиста Сергея Постнова, сообщил утром в Telegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук отметил, что рашистский полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения.

"В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей", - уточнил он.