ВСУ ликвидировали роSSийского полковника-пропагандиста
Весной он прорывался в Гостомель.
Вооруженные силы Украины ликвидировали на нашей земле роSSийского военного пропагандиста Сергея Постнова, сообщил утром в
Братчук отметил, что рашистский полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения.
"В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей", - уточнил он.
РоSSийские СМИ пишут, что Сергей Постнов погиб в ночь с 13 на 14 июня. В русской армии он являлся начальником группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.