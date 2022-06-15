ВСУ ликвидировали роSSийского полковника-пропагандиста

Весной он прорывался в Гостомель.

ВСУ ликвидировали роSSийского полковника-пропагандиста
© Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины ликвидировали на нашей земле роSSийского военного пропагандиста Сергея Постнова, сообщил утром в Telegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Братчук отметил, что рашистский полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения.

"В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей", - уточнил он.

РоSSийские СМИ пишут, что Сергей Постнов погиб в ночь с 13 на 14 июня. В русской армии он являлся начальником группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии.


Ирина Знась, ZN.ua





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