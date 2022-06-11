РоSSийские оккупационные войска ежедневно несут серьезные потери в личном составе и военной технике. Недавно ВСУ уничтожили роSSийского оккупанта - чемпиона мира по танковому биатлону, который, по его словам, "захотел настоящего боя", информирует Апостроф .

Об этом сообщили в росСМИ, пишет Necro Mancer.

Уроженец алтайской деревни Верх-Уймон Алексей Бакулев 1996 года рождения еще в 2014 году ушел в армию страны-террориста РФ и остался там на контракте, позже стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в начале полномасштабной войны против Украины решил присоединиться к рядам оккупантского войска.

Оккупант так хотел "настоящего боя", что получил его от украинских военных, а также получил еще и несовместимое с жизнью осколочное ранение. На этот раз победителем из "соревнования" против Украины он не вышел.