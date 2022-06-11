Звание чемпиона мира не помогло: в Украине ликвидировали оккупанта с Алтая

РоSSийские оккупационные войска ежедневно несут серьезные потери в личном составе и военной технике. Недавно ВСУ уничтожили роSSийского оккупанта - чемпиона мира по танковому биатлону, который, по его словам, "захотел настоящего боя", информирует Апостроф.

Об этом сообщили в росСМИ, пишет Necro Mancer.

Уроженец алтайской деревни Верх-Уймон Алексей Бакулев 1996 года рождения еще в 2014 году ушел в армию страны-террориста РФ и остался там на контракте, позже стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в начале полномасштабной войны против Украины решил присоединиться к рядам оккупантского войска.

Оккупант так хотел "настоящего боя", что получил его от украинских военных, а также получил еще и несовместимое с жизнью осколочное ранение. На этот раз победителем из "соревнования" против Украины он не вышел.

Следует заметить, что в 2017 году на Чемпионате мира по выигравшему Бакулев танковому биатлону принимали участие такие страны, как РоSSия, Азербайджан, Ангола, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Казахстан, Никарагуа, Уганда, Монголия, Китай и еще несколько стран.


Лиза Бровко, Апостроф





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
"Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи": посол Польши в Украине дал совет западным "миротворцам""Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи": посол Польши в Украине дал совет западным "миротворцам"
Зеленский рассказал, сколько ракет РоSSия выпустила по УкраинеЗеленский рассказал, сколько ракет РоSSия выпустила по Украине
Кулеба с главой МИД Польши обсудил следующие поставки Украине тяжелого оружияКулеба с главой МИД Польши обсудил следующие поставки Украине тяжелого оружия
Подоляк раскрыл пять реальных целей роSSийских оккупантов в Украине и показал фото: "Забудьте о..."Подоляк раскрыл пять реальных целей роSSийских оккупантов в Украине и показал фото: "Забудьте о..."
Траектория меняется: в Washington Post обрисовали необнадеживающий сценарий войны в УкраинеТраектория меняется: в Washington Post обрисовали необнадеживающий сценарий войны в Украине
Война в Украине: будут ли мобилизовать женщинВойна в Украине: будут ли мобилизовать женщин
Оккупанты с начала войны убили 287 детей в Украине — Офис генпрокурораОккупанты с начала войны убили 287 детей в Украине — Офис генпрокурора
Рустамзаде: «В информационном сопровождении войны в Украине слишком много демократии»Рустамзаде: «В информационном сопровождении войны в Украине слишком много демократии»
Атака ВСУ по Крымскому мосту: эксперт раскрыл, как нанести максимальный ущерб оккупантамАтака ВСУ по Крымскому мосту: эксперт раскрыл, как нанести максимальный ущерб оккупантам
Восстановление империи - конечная цель Владимира Путина - аналитик CNNВосстановление империи - конечная цель Владимира Путина - аналитик CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости