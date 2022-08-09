Важка артилерія, РСЗВ, ракети, авіаудари: ООН підсумувала, внаслідок чого помирають українці і назвала статистику

З 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад РФ на Україну, до 7 серпня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 12 867 втрат серед цивільного населення країни: 5 401 загиблих та 7 466 поранених. Оновлені дані станом на 8 серпня оприлюднили на офіційному сайті Організації.

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