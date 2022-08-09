Важка артилерія, РСЗВ, ракети, авіаудари: ООН підсумувала, внаслідок чого помирають українці і назвала статистику

Більшість зареєстрованих втрат серед цивільного населення були спричинені використанням вибухової зброї з широкою зоною дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, РСЗВ, ракет і авіаударів, інформує ZN.ua.

Важка артилерія, РСЗВ, ракети, авіаудари: ООН підсумувала, внаслідок чого помирають українці і назвала статистику
Могили в Маріуполі, до поховані жертви війни-2022
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З 24 лютого 2022 року, коли розпочався збройний напад РФ на Україну, до 7 серпня 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 12 867 втрат серед цивільного населення країни: 5 401 загиблих та 7 466 поранених. Оновлені дані станом на 8 серпня оприлюднили на офіційному сайті Організації.

Більш деталізована статистика:

  • всього 5401 вбитих (2081 чоловік, 1420 жінок, 147 дівчат і 169 хлопчиків, а також 39 дітей і 1545 дорослих, стать яких поки невідома)
  • всього 7466 поранених (1511 чоловіків, 1095 жінок, 157 дівчат і 225 хлопчиків, а також 198 дітей і 4280 дорослих, стать яких поки невідома)
  • У Донецькій і Луганській областях: 7254 загиблих (3207 загиблих і 4047 поранених)
  • На підконтрольній Уряду території: 5907 втрат (2938 убитих і 2969 поранених)
  • На території, контрольованій збройними формуваннями РФ та пов’язаними з ними збройними формуваннями: 1347 втрат (269 загиблих та 1078 поранених)
  • В інших регіонах України (м. Києві та Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Рівненській, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Житомирській областях), які на момент завдавання удару були під контролем уряду: 5613 втрат (2194 убитих і 3419 поранених).


Оксана Коваль, ZN.ua





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