"Ваня, пора вмирати": українці іронічно висміяли мобілізацію росіян, мережа вибухнула мемами

Українці відреагували на звернення путіна, в якому він оголосив часткову мобілізацію.

У середу, 21 вересня, диктатор путін оголосив своєму народові про часткову мобілізацію. І поки росіяни масово істерять у своїх соцмережах, українці відверто зловтішаються і жартують на цю тему.

"Шойгу у своїй промові заявив, що Україна втратила половину армії, а росія - 6 тисяч осіб. То навіщо тоді мобілізація?", "Треба робити збір на пакети для сміття", "Шойгу: втрати російської армії з початку війни - 5937 осіб. Хочеться уточнити – це в годину, день чи тиждень?", "Ваня, час помирати", "Що таке "розділена відповідальність росіян"? Це коли росіяни спочатку обнулили терміни Путіна... А потім Путін обнулив усіх росіян!", - пишуть користувачі мережі, а також роблять мемы.

Зазначимо, що іронічно рішення путіна прокоментували й офіційні українські особи.

Так, радник голови ВП Олексій Арестович написав: "Це говорить про дві речі: втрати російської армії не просто величезні, що зашкалюють, точно більше 100 тис. вбитих і поранених швидше - до 150; Подвійний комплект набирається, оскільки наступні 150 вони вже подумки списали". Наскільки добре бути росіянином при путіні”.

А секретар РНБО Олексій Данилов зазначив, що путін вирішив утилізувати росіян: "Про останні заяви. План путіна Бермудський трикутник – комплексна програма утилізації росіян: ухилення від мобілізації – в'язниця – ПВК Вагнер. Далі: український фронт – ліквідація – біла Лада".