Смерть Дугіної: реакція ліберальних росЗМІ на вбивство доньки головного ідеолога “русского мира”

Провладні кремлівські медіа насамперед надають слово спікерам, які “вказують у бік Києва”, в опозиційних думки з приводу смерті Дугіної – не такі однозначні, інформує ZN.ua.

Смерть Дугіної: реакція ліберальних росЗМІ на вбивство доньки головного ідеолога “русского мира”
Смерть доньки Дугіна спричинила резонанс у росЗМІ
© Фото авторства Марії Буйловою / з телеграм-каналу Дар'ї Дугіної

Смерть доньки ідеолога т.зв. “русского мира” і путініста Олександра Дугіна, яка й сама послідовно підтримувала російське вторгнення, спричинила резонанс у російських ЗМІ. Якщо на провладних каналах очікувано шукають “український слід”, то в ліберальних медіа – думки з цього приводу не такі однозначні.

Під час програми опозиційного “Дождя”, присвяченої, крім іншого, загибелі Дар'ї Платонової, ведучий констатує, що провладні кремлівські медіа насамперед надають слово спікерам, які “вказують у бік Києва”. Зі свого боку, телеканал цитує радника голови ОП України Михайла Подоляка, який напередодні так прокоментував підрив автомобіля з донькою Дугіна, натякаючи на внутрішню конфронтацію в самій РФ:

У Росії, як кримінальному анклаві, у випадку, якщо "хтось починає якісь дії і говорить своїм шанувальникам, що вони отримають дивіденди від цих дій, а потім вони їх не отримують, то всередині нього починають змії між собою "гризтися".


Оксана Коваль, ZN.ua





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