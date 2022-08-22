Смерть Дугіної: реакція ліберальних росЗМІ на вбивство доньки головного ідеолога “русского мира”

Смерть доньки ідеолога т.зв. “русского мира” і путініста Олександра Дугіна, яка й сама послідовно підтримувала російське вторгнення, спричинила резонанс у російських ЗМІ. Якщо на провладних каналах очікувано шукають “український слід”, то в ліберальних медіа – думки з цього приводу не такі однозначні.

Під час програми опозиційного “ Дождя ”, присвяченої, крім іншого, загибелі Дар'ї Платонової, ведучий констатує, що провладні кремлівські медіа насамперед надають слово спікерам, які “вказують у бік Києва”. Зі свого боку, телеканал цитує радника голови ОП України Михайла Подоляка, який напередодні так прокоментував підрив автомобіля з донькою Дугіна, натякаючи на внутрішню конфронтацію в самій РФ :

У Росії, як кримінальному анклаві, у випадку, якщо "хтось починає якісь дії і говорить своїм шанувальникам, що вони отримають дивіденди від цих дій, а потім вони їх не отримують, то всередині нього починають змії між собою "гризтися".