Прорахувався щодо перемоги "руського мира": журналіст повідомив про втечу Портнова з України

Колишній заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича скандальний юрист Андрій Портнов виїхав з України на авто 3 червня.

Про це написав у своєму Telegram-каналі журналіст-розслідувач програми «Схеми» Макс Савчук, інформує Апостроф .

"48-річний Андрій Портнов виїхав з України на авто 3 червня 2022 року", - пише журналіст.

Він також зазначив, що про підстави, на яких Портнова випустили з країни, прикордонники не повідомили.

"Прикордонна служба відмовилася пояснювати, на яких підставах його випустили в Угорщину", - зазначив він.

Джерела редакції "Апострофа" вказали, що такий пізній термін виїзду Портнова може бути пов'язаний з тим, що він розраховував співпрацювати з російськими окупантами в разі їх можливого військового успіху, але після інформації, що українське політичне керівництво віддало наказ про проведення контрнаступальних дій, змінив плани і вирішив втекти.