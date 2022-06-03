"Оказались в безнадежном положении": попытка роSSийского МИДа помешать Украине провалилась
Все усилия роSSийской дипломатии по предотвращению поставок Украине западных систем РСЗО провалились.
Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live, комментируя угрозы роSSийских пропагандистов нанести ядерный удар по США.
«Им надо оправдаться за провал дипломатии, потому что коммуникации с Западом существуют. И тут HIMARS и М 270 реально могут изменить ситуацию на поле боя, не в пользу роSSийской армии. И все взоры обратились на тех, кто обеспечивал эти переговоры. Скорее всего, это был МИД. И спросили: «А че? Как же так?». Ну и что Лаврову говорить? О том, что «А! Мы сейчас покажем!». С дипломатического на человеческий это переводится так: «Мы препятствовать поставкам вооружения не можем, применению не можем, поэтому мы скажем сейчас что-нибудь страшное, потому что это единственное, что нам остается», - объяснил Арестович.
HIMARS
По словам советника главы ОП, все здравомыслящие участники и наблюдатели понимают, что эта пропагандистская риторика направленна на самых оторванных от реальности слушателей.
«И соответственно этой риторике они показывают, в насколько безнадежном положении они оказались с точки зрения всех разумных наблюдений. Потому что в ответ на поставку комплекса, которая стреляет на 70 километров, угрожать ядерным ударом по крупнейшей и сильнейшей военной державе – это, знаете ли…», - сообщил представитель ОП, покрутив пальцем у виска.