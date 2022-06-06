"Серьезнее пятидесяти подбитых танков": всплыли детали о ликвидации еще одного роSSийского генерала

"Серьезнее пятидесяти подбитых танков": всплыли детали о ликвидации еще одного роSSийского генерала

Подтвердилась ликвидация еще одного роSSийского генерала, который пытался захватить украинские земли.

Как сообщили авторы проекта InformNapalm, в Украине в ходе боевых действий был ликвидирован роSSийский генерал-майор Роман Кутузов. Эту информацию подтверждают и роSSийские военные корреспонденты.

Известно, что генерал был уничтожен в районе трассы Артемовск-Лисичанск. Обстоятельства его смерти в россии не раскрывают, однако утверждают, что он «повел в атаку своих подчиненных».

Новость о ликвидации Кутузова прокомментировал украинский общественный деятель и военный ВСУ Евгений Карась.

«Потеря боевого генерал-майора на данном этапе для войск РФ – это невосполнимая потеря. Погибшему дают хорошие рекомендации руководители боевиков ЛДНР, самых мотивированных частей войск РФ. На генерале завязаны миллионы процессов, это флагман, управление, решение, боевой дух. У россиян чрезвычайная нехватка квалифицированных и мотивированных кадров. Закопать такого в чернозем - это серьезнее пятидесяти подбитых танков», - написал военный.

Отметим, что на этой войне зафиксированы беспрецедентные потери среди высшего командования роSSийской армии. Так, по состоянию на начало мая американская разведка сообщала о 8-10 убитых роSSийских генералах. 24 мая сообщалось о ликвидации генерал-майора Канамата Боташева.


Дарья Волкова, politeka.net





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