Бывший топ-менеджер роSSийского "Газпромбанка" присоединился к подразделению "Свобода РоSSии". ВИДЕО
Игорь Волобуев будет воевать на стороне ВСУ
Бывший вице-президент одного из крупнейших банков РФ «Газпромбанка», уроженец Охтырки Сумской области Игорь Волобуев вошел в добровольческое подразделение «Легион "Свобода РоSSии"», формируемое из россиян, решивших воевать на стороне Украины. Об этом
«Мечты сбываются – я теперь служу в легионе "Свобода РоSSии"». Ребята из РоSSии, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы РоSSия стала свободной демократической страной – присоединяйтесь», – сказал Игорь Волобуев.
Игорь Волобуев уехал из РоSSии 2 марта и поддержал Украину, поскольку его отец проживает в Сумской области. Приехав в Украину, он сразу вступил в ряды территориальной обороны Киева. Тогда он сказал: "Я хочу отмыться". Волобуев шесть лет работал в "Газпромбанке" пиарщиком, и 16 лет был начальником пресс-службы "Газпрома".