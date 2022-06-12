Бывший топ-менеджер роSSийского "Газпромбанка" присоединился к подразделению "Свобода РоSSии". ВИДЕО

Бывший вице-президент одного из крупнейших банков РФ «Газпромбанка», уроженец Охтырки Сумской области Игорь Волобуев вошел в добровольческое подразделение «Легион "Свобода РоSSии"», формируемое из россиян, решивших воевать на стороне Украины. Об этом сообщил сам легион в своем Telegram-канале.

«Мечты сбываются – я теперь служу в легионе "Свобода РоSSии"». Ребята из РоSSии, если вы ненавидите путинский режим и хотите, чтобы РоSSия стала свободной демократической страной – присоединяйтесь», – сказал Игорь Волобуев.