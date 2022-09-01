Маганов – вже другий за 4 місяці топ-менеджер Лукойла, який помер за дивних обставин

Дивна загибель голови ради директорів російського нафтового концерну ЛУКОЙЛ Равіля Маганова (випав з вікна 6-го поверху лікарні) пішла за не менш дивною смертю ще одного топ-менеджера (колишнього) компанії Олександра Суботіна, повідомляє DW .

Він помер від “серцевої недостатності” 8 травня у приватному будинку у селі Ульянкове Митищинського міського округу. Протягом кількох днів Суботін разом із особистою охороною перебував у гостях у друзів родини.

Нагадаємо, ЛУКОЙЛ закликав до припинення війни Росії в Україні. На початку березня рада директорів компанії публічно виступила за припинення "збройного конфлікту" в Україні. У повідомленні компанії висловлювалася "заклопотаність з приводу трагічних подій, що продовжуються в Україні, і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія".

Нагадаємо також, що Лукойл має чималі бізнес-інтереси в Україні.