Уже п'ята жертва за півроку: нова загадкова трагедія сталася з російським газовим топ-менеджером

У росії зафіксовано вже п'яту смерть за півроку, пов'язану з керівництвом газової галузі.

На цей раз у басейні під Петербургом знайшли тіло Юрія Воронова, який очолює підрядника «Газпромома». Він загинув від пострілу в голову. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.



Юрій Воронов - гендиректор транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка працювала на арктичних підрядах "Газпрому". За словами дружини бізнесмена, перед від'їздом у Ленобласть у її чоловіка стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

Тіло Воронова виявили на території його ділянки у котеджному селищі біля Фінської затоки. Чоловік лежав у басейні з простріленою головою. Поруч лежав травматичний пістолет, але кому він належав, поки що не ясно.

Це вже п'ята смерть за півроку, пов'язана з російською газовою галуззю. Взимку в Ленобласті знайшли тіло Леоніда Шульмана , голови транспортної служби «Газпром інвест», а потім, у тому самому селищі — Олександра Тюлякова, який працював у «Газпромі» заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру.



У квітні в московській квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва , колишнього віце-президента «Газпромбанку», а також його дружини та дочки. Трохи пізніше аналогічним чином в Іспанії виявили мертвими колишнього топ-менеджера «Новатека» Сергія Протосеню, його дружину та дочку.