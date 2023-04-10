Ще один топ-менеджер енергетичної галузі помер у Росії за загадкових обставин
Хвиля загадкових смертей топ-менеджерів енергетичної галузі Росії почалася 2022 року.
Першого заступника генерального директора та головного інженера «Якутськенерго» Ігоря Шкурка знайшли мертвим у слідчому ізоляторі Якутська. Про це російським ЗМІ
Федеральна служба виконання покарань стверджує, що Шкурко вчинив самогубство. За інформацією відомства, це сталося ще 4 квітня.
«У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Медичні працівники констатували його смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено», -
Примітно, що Шурко не погоджувався з арештом і
49-річний Шкурко відповідав за технічне керівництво компанією.ПАТ «Якутськенерго» належить «Русгідро». До свого призначення в «Якутськенерго» Шкурко працював гендиректором ВАТ «Південно-Якутські електричні мережі». Був депутатом Алданської районної ради від Єдиної Росії. Після затримання партія призупинила його членство.
Загалом за останні 15 місяців за нез'ясованих обставин загинули близько 40 топ-менеджерів, бізнесменів та інших російських управлінців.
Хвиля загадкових смертей топ-менеджерів енергетичної галузі Росії почалася 2022 року.