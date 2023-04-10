Ще один топ-менеджер енергетичної галузі помер у Росії за загадкових обставин

Хвиля загадкових смертей топ-менеджерів енергетичної галузі Росії почалася 2022 року.

Першого заступника генерального директора та головного інженера «Якутськенерго» Ігоря Шкурка знайшли мертвим у слідчому ізоляторі Якутська. Про це російським ЗМІ повідомило джерело у СІЗО, інформує ZN.ua.

Ще один топ-менеджер енергетичної галузі помер у Росії за загадкових обставин

Федеральна служба виконання покарань стверджує, що Шкурко вчинив самогубство. За інформацією відомства, це сталося ще 4 квітня.

«У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Медичні працівники констатували його смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено», - йдеться в прес-релізі.

Примітно, що Шурко не погоджувався з арештом і оскаржив його прямо перед своєю загибеллю, 3 квітня. У Слідчому комітеті коментувати те, що сталося, відмовилися. "Якутськенерго" проігнорувало офіційні запити від ЗМІ.

49-річний Шкурко відповідав за технічне керівництво компанією.ПАТ «Якутськенерго» належить «Русгідро». До свого призначення в «Якутськенерго» Шкурко працював гендиректором ВАТ «Південно-Якутські електричні мережі». Був депутатом Алданської районної ради від Єдиної Росії. Після затримання партія призупинила його членство.

Загалом за останні 15 місяців за нез'ясованих обставин загинули близько 40 топ-менеджерів, бізнесменів та інших російських управлінців.

Хвиля загадкових смертей топ-менеджерів енергетичної галузі Росії почалася 2022 року.


Лія Ільченко, ZN.ua





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