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2022-06-12
Готов был продать Украину за спирт: предателя поймали на въезде в Киев
На въезде в Киев правоохранители задержали жителя Горловки Донецкой области.
В багажнике его авто правоохранители нашли остатки сухпайков РФ. Об этом
"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника роSSийской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов.
А еще уверяет, что за бутылку мгб-шного спирта продаст родину", - говорится в сообщении.
Алексей Ионов, politeka.net