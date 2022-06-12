Готов был продать Украину за спирт: предателя поймали на въезде в Киев

На въезде в Киев правоохранители задержали жителя Горловки Донецкой области.

В багажнике его авто правоохранители нашли остатки сухпайков РФ . Об этом сообщает ГПСУ.

"На въезде в столицу пограничники задержали сторонника роSSийской армии. В переписке со своим единомышленником из так называемой ДНР, уроженец Горловки поддерживает действия захватчиков, обменивается фото и видеофайлами обстрелов.

А еще уверяет, что за бутылку мгб-шного спирта продаст родину", - говорится в сообщении.