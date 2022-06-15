Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу оккупантов

Зенитники поразили два беспилотных летательных аппарата войск РФ, информирует ZN.ua.

Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу оккупантов
© Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine (Валерий Залужный) / Facebook

В вторник, 14 июня, украинские Су-25 и Су-24м уничтожили ротно-тактическую группу противника, технику и живую силу оккупантов, информирует пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Зенитным ракетным подразделениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины удалось уничтожить четыре крылатых ракет, которые оккупанты запустили по территории Украины из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Украинские защитники также поразили два беспилотных летательных аппарата войск РФ.

"Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство, совершают вылеты на перехват воздушных целей, прикрывают ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных Сил", - подчеркнули в ВСУ.

Вооруженные силы Украины вблизи Николаевки в Херсонской области сбили вертолет роSSийских военных.


Анна Конюченко, ZN.ua





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