Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу оккупантов
Зенитники поразили два беспилотных летательных аппарата войск РФ, информирует
В вторник, 14 июня, украинские Су-25 и Су-24м уничтожили ротно-тактическую группу противника, технику и живую силу оккупантов, информирует пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в
"Зенитным ракетным подразделениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины удалось уничтожить четыре крылатых ракет, которые оккупанты запустили по территории Украины из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Украинские защитники также поразили два беспилотных летательных аппарата войск РФ.
"Истребители продолжают патрулировать воздушное пространство, совершают вылеты на перехват воздушных целей, прикрывают ударные группы штурмовой и бомбардировочной авиации Воздушных Сил", - подчеркнули в ВСУ.
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