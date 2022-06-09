Главу политической партии и его коллегу задержали за вымогательство взятки в 2,5 млн долларов

Главу политической партии и его коллегу задержали за вымогательство взятки в 2,5 млн долларов
© Прокуратура города Киева

Главу политической партии и руководителя ее территориального отделения задержали при попытке мошеннического завладения денежными средствами гражданина. Как сообщила прессслужба Киевской городской прокуратуры, они требовали у предпринимателя 2,5 млн. долларов США за «проходное» место в избирательном списке в Верховный совет Украины.

В прокуратуре сообщили, что глава политпартии, действуя в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии, требовали у предпринимателя передать им 2,5 млн долларов США за включение его в «проходную» часть списка политической партии на выборах в ВРУ для получения таким образом мандата народного депутата

Также за эти средства они обещали ему назначение на должность советника председателя правления ЧАО «Киевводоканал», которое должно стать для предпринимателя «успешным» стартом его политической карьеры. Средства должны были передаваться подельникам согласно графику, который составил глава партии, а сумма первого транша составила 50 тыс. долларов США.

«Председатель политической партии и руководитель ее территориального отделения задержан в порядке ст. 208 УПК РФ при получении первой части средств. По месту работы задержанных проведены обыски. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения им о подозрении по фактам мошенничества и злоупотребления влиянием (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», - отметили в прокуратуре.


Ирина Знась, ZN.ua





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