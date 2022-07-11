У Мелітополі вчинили замах на "главу адміністрації Мелітопольського району"
Окупанти вже заявили про спійманого "диверсанта", але район досі оточений, інформує
У захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області в ніч проти 11 липня була спроба ліквідувати колаборанта "голову адміністрації Мелітопольського району" Андрія Сігуту. Про це вранці повідомило так звані "МВС у Запорізькій області".
Як
"Сьогодні вночі український режим зробив спробу замаху на голову адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту. На щастя, він не постраждав. На місці злочину продовжуються оперативно-слідчі дії”, -
Також окупаційна адміністрація вже заявила про ліквідацію "диверсанта", який робив замах на "главу Мелітопольського району". Спійманий ніби обстріляв будинок Сігути, після чого спробував зникнути в передмісті.
Проте вранці військові РФ перекрили рух шляхопроводом, який пов'язує Новий Мелітополь із рештою міста. Місцевим мешканцям заявили про нібито розмінування району, проте людей звідти не випускають.