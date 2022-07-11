У Мелітополі вчинили замах на "главу адміністрації Мелітопольського району"

У захопленому російськими окупантами Мелітополі Запорізької області в ніч проти 11 липня була спроба ліквідувати колаборанта "голову адміністрації Мелітопольського району" Андрія Сігуту. Про це вранці повідомило так звані "МВС у Запорізькій області".

Як пише Telegram-канал “Ріа-Мелітополь”, у ніч проти понеділка приблизно о 2:16 ночі на околиці окупованого міста було чути вибухи, після чого містом проїхала колона військових машин у південному напрямку. А вже вранці стало відомо про замах на Сігуту. Колаборант вижив.

"Сьогодні вночі український режим зробив спробу замаху на голову адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту. На щастя, він не постраждав. На місці злочину продовжуються оперативно-слідчі дії”, - заявив самопроголошений “заступник начальника ГУ МВС у Запорізькій області” Олексій Селіванов.

Також окупаційна адміністрація вже заявила про ліквідацію "диверсанта", який робив замах на "главу Мелітопольського району". Спійманий ніби обстріляв будинок Сігути, після чого спробував зникнути в передмісті.